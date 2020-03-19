Esenyurt zabıtası ve polisten kahvehane denetimleri Esenyurt zabıtası ve polisten kahvehane denetimleri -Kapalı kalması gereken kahvehanede bulunanlar genelge kapsamında dışarı çıkarıldı.

Esenyurt zabıtası ve polisten kahvehane denetimleri

-Kapalı kalması gereken kahvehanede bulunanlar genelge kapsamında dışarı çıkarıldı.

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs önlemleri çerçevesinden yayımlanan genelgesi kapsamında kapatılması kararlaştırılan kahvehane, kafe ve oyun salonları gibi mekanlarda denetimlerde bulundu.

Genelge kapsamında Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ve polis denetimlerde bulundu. Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı. İşletme sahiplerini uyaran ve ceza kesen zabıta denetimlerini artırarak devam edecek. İlçe genelinde yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasağa uyduğu görüldü.

Kaynak: İHA