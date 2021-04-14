Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi
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Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi İçişleri Bakanlığının yayımladığı 'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge kapsamında, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmelere pandemi kurallarıyla ilgili gerekli uyarılarda bulundu.

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Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının yayımladığı 'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge kapsamında, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmelere pandemi kurallarıyla ilgili gerekli uyarılarda bulundu.

Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge kapsamında, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirdi. Belirli aralıklarla fırın denetimlerini sürdüren ekipler; genel hijyen denetimi, üretimde kullanılan ham maddelerin uygunluğu, ekmek gramajları, belge kontrolü ve pandemi kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda yapılan denetimlerin yanı sıra Ramazan'da uzun pide kuyruklarının oluşmasını engellemek için üretim faaliyetlerinin, iftar saatinden 1 saat önce bitirilmesi ve iftar saatine kadar sadece satış yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi
Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi
Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi
Esenyurt Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan ayı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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