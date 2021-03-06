Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
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Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor

06.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:34
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde bozuk yolları yenilemeye devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Birçok mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, zarar görmüş parke ve asfaltı kaldırarak yenisini yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Örnek Mahallesi 1353. Sokak ve Balıkyolu Mahallesi 420. Sokak'ta parke, yol ve kaldırım yenileme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, Esenyurt'un yollarını yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - İSTANBUL

Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt'ya yollar yenilenmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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