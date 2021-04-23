Esenyurt ve Avcılar'daki bazı derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle değişti

Esenyurt ile Avcılar'dan geçen derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle turuncu ve gri akmaya başladı.

Esenyurt ile Avcılar'dan geçen derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle turuncu ve gri akmaya başladı.

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü. Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.

Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk