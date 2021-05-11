Esenyurt'un trafik sorunu çözülüyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'un trafik sorunu çözülüyor!

Esenyurt'un trafik sorunu çözülüyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi ve İBB, TEM otoyolu ile D-100 Karayolu'nu bağlayan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde çalışma başlattı

Esenyurt Belediyesi, kronik hale gelen trafik sorununu gidermek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda TEM otoyolu ile D-100 Karayolu'nu bağlayan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yol genişletme çalışması başlatıldı.

Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda iyileştirme çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, Doğan Araslı Bulvarı'nda yol genişletme çalışması başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte yürütülen çalışmaların ilk aşamasında eski belediye binası önünde yol genişletme ve Üçevler Mahallesi'ne dönüşte cep şerit yapılıyor.

YOL ÇALIŞMALARI, BÖLGEDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAK

Doğan Araslı Bulvarı'nda yapılan çalışmalar sonucunda sürücüler, kritik noktalarda trafiğe takılmadan yolculuklarını sürdürme olanağına kavuşarak zamandan tasarruf edecek. Bölgede trafik yükü azalacak diyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Yakup Memetcik, "Buradan Üçevler Mahallesi yönüne yoğun bir dönüş talebi var. Bu nedenle trafik sıkışıyor. Burada çalışma sonucunda trafik yoğunluğu azalacak" şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

İBB ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması döneminde çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren Memetcik, "Trafik sorununun olduğu pek çok noktada çözüm üretiyoruz" diye konuştu. Memetcik, "Üçevler Mahallesi yönüne dönüşünü cepli çift şerit olarak tasarladık. Mevcut kaldırımı sağa kaydırıyoruz. Kaldırımı kaydırırken çıkan taşları bordürleri de atmıyoruz, bunları şantiyemizde depolayıp başka yerlerde kullanıyoruz. İBB ile birlikte Doğan Araslı Bulvarı'nda trafik açısından problem olan pek çok noktada çözüm üretiyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak trafiği rahatlatmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
Şoförle muavinin ortaklaşa çalışması faciaya davetiye çıkardı
Şoförle muavinin ortaklaşa çalışması faciaya davetiye çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Sergen
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esenyurt'un trafik sorunu çözülüyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:12:14. #1.15#

title