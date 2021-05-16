- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı
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- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı Esenyurt Belediyesi, park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaparak alanları Esenyurtluların kullanımına hazırladı.

- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaparak alanları Esenyurtluların kullanımına hazırladı.

Esenyurt Belediyesi, daha yeşil bir Esenyurt için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaptı. Bakım çalışmaları gerçekleştirilen parkların 'Tam Kapanma' sonrasında Esenyurtluların kullanımına açılacak. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.

- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı
- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı
- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı
- Esenyurt'un parkları 'tam kapanma' sonrasına hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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