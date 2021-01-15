Esenyurt'un ilk öğrenci evi "NCadde Ateş Corner" projesinde teslimler başladı
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Esenyurt'un ilk öğrenci evi "NCadde Ateş Corner" projesinde teslimler başladı

15.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:18
Esenyurt'un ilk öğrenci evi

Özyurtlar Holding'in Esenyurt'ta hayata geçirdiği öğrenci evi projesi NCadde Ateş Corner'de teslimler başladı.

Özyurtlar Holding'in Esenyurt'ta hayata geçirdiği öğrenci evi projesi NCadde Ateş Corner'de teslimler başladı.

Özyurtlar Holding'in açıklamasına göre, şirket, NCadde Ateş Corner projesiyle bilinen öğrenci evlerini üst düzey donanımla yeniden tanımladı.

Bölgede ilk kez öğrencilere yönelik bir proje geliştirerek bu alana liderlik eden Özyurtlar, en yeni teknolojiler kullanılarak tasarladığı projesiyle üst düzey yaşam ve çalışma ortamı sunuyor. 1+0, 1+1 seçenekleriyle 300 daire ve 18 ticari alandan oluşan proje, her yönüyle öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken, yüksek katma değerli bir yatırım avantajı sunuyor.

Toplamda 7 bin 161 metrekare arazi üzerinde 3 katlı tek bir blok olarak inşa edilen proje, öğrenciler, genç profesyoneller ve genç akademik çevre için otel konforuyla ve eğitim-öğretimi destekleyici bir donanımla hayata geçiyor.

Projede kütüphane, basit kullanıma uygun yüksek teknolojik uygulamalar, özel tasarlanmış ortak sosyal alanlar, kafeler, özel mutfaklar, çalışma odaları ve hobi alanları olacak.

Güvenlik sistemi, yüksek hızda fiber internet bağlantısı ve resepsiyon hizmetinin de yer aldığı projede, her odada yatak, çalışma masası, dolap, banyo, tuvalet, koltuk ve özel eşyalar için bir de kasa yer alıyor. Gençlerin rahat ulaşımına imkan veren, üniversitelere ve iş merkezlerine yakın lokasyonda konumlandırılan 'NCadde Ateş Corner; Esenyurt Üniversitesi'nin yanında E5 karayolu ile TEM bağlantı yolunun paralelinde yer alıyor.

"Sadece öğrenci evi değil, kazançlı yatırım aracı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, projenin başından sonuna üretim, satış ve imalat süreçleri yürüten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt, NCadde Ateş Corner ile bölgede öğrencilere yönelik üst düzey yaşam ve çalışma ortamı sunan ilk projeyi geliştirdiklerini bildirdi.

Projenin, Esenyurt Üniversitesi'nin yanı başındaki konumu, üst düzey yaşam ve çalışma ortamı sunması ve hemen tapu avantajıyla kazançlı bir yatırım olarak görüldüğünü kaydeden Özyurt, şu bilgileri verdi:

"Bu avantajlarıyla sadece öğrencilere değil tüm yatırımcılara hitap ediyor. 1+0 ve 1+1 olarak tasarladığımız dairelerden oluşan, 3 katlı tek bir blok olarak inşa ettiğimiz projemizle bölgeye yeni bir konsept kazandırdık. Sadece öğrenciler değil gayrimenkul yatırımcıları da projemize yakın ilgi gösteriyor. Çünkü tek başına bir öğrenci evi projesi değil. Güvenli, üst düzey, ayrıcalıklı bir yaşam ve sosyalleşme ortamı sunduğumuz kazançlı yatırım adresi olarak farklılaşıyor. Bölgenin tek öğrenci evi projesi olarak da bölgeye yeni bir kulvar kazandırıyor."

Özyurt, bugüne kadar teslim ettikleri ticari alanlarda bölge ekonomisinin çekim gücünü oluşturan çok önemli yerel markalar ile Türkiye'nin en çok bilinen ve tercih edilen şirketlerin yerini aldığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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