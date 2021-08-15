Esenyurt'un bazı mahallelerinde görülen fareler vatandaşları rahatsız ediyor
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Esenyurt'un bazı mahallelerinde görülen fareler vatandaşları rahatsız ediyor

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta görülen fareler, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Esenyurt'ta görülen fareler, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Gökevler Mahallesi'nde boş araziler ve bazı sokaklarda son günlerde artış gösteren fareler dikkati çekiyor.

Artan farelerden şikayetçi olan çevre sakinleri, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalle sakini Rahmi Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fareler çoğaldı. Bu sene daha fazla fare var. Bu sebepten çocuklar okula gidemez, korkacaklar. Gider faresi oldukları için normal fareden baya büyükler. Sokakta yürüdüğün zaman da ölü fareleri görebiliyorsun." dedi.

Mahalle olarak "kötü durumda" olduklarını anlatan Karacaoğlu, durumun sağlık açısından da iyi olmadığını söyledi.

Karacaoğlu, fare sorununa çözüm bulunmasını talep ederek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Esenyurt'un bazı mahallelerinde görülen fareler vatandaşları rahatsız ediyor
Esenyurt'un bazı mahallelerinde görülen fareler vatandaşları rahatsız ediyor
Esenyurt'un bazı mahallelerinde görülen fareler vatandaşları rahatsız ediyor
Esenyurt'un bazı mahallelerinde görülen fareler vatandaşları rahatsız ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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