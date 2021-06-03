10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi
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10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 10 günde 5 farklı evden hırsızlık yapan 3 şahıs polisin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'ta 10 günde 5 farklı evden hırsızlık yapan 3 şahıs polisin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Şahısların yaptığı bazı hırsızlık olaylarından sonra sokakta gezinmeleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Süleymaniye Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Çınar Mahallesi başta olmak üzere 10 günde 5 ayrı adresi giren 3 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Şüphelilerin son girdiği adreslerden sonra yapılan şikayetleri değerlendiren polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sokak sokak hırsızları arayan polis, arasında 18 yaşından küçük 1 şahıs olmak üzere toplam 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şahıslar polisteki sorgusunda suçlarını itiraf etti. Yapılan çalışmalar sonrasında 3 kişilik hırsızlık şebekesi üyeleri mahkemeye sevk edildi. Şahısların hırsızlık olaylarından önce ve sonra sokakta gezinmeleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi
10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi
10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi
10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi
10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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