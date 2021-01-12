ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

-Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

-Trafikteki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Alper KORKMAZ - Şahin Bozkurt - Erol DEĞİRMENCİ-Ersan SAN/ Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeleri mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden yabancı plakalı bir TIR'a iddiaya göre, arkasından gelen otomobil çarptı. Kazayı fark etmeyen aynı istikametteki 10 sürücü de kazaya karıştı. Toplam 12 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle yoğun şekilde trafik oluşmaya başladı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu TEM Otoyolu'nun Ankara istikametindeki tüm şeritler kapanırken, trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kazaya karışan bazı araç sürücüleri, TIR şoförünün uyuduğunu iddia etti. Polis ekiplerinin kaza hakkındaki incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı