Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı (2)
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Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı (2)

12.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:18
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı (2)

ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. 


Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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