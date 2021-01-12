Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı (2)
12.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:18
ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı