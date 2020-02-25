Esenyurt TEM'de zincirleme kaza; trafik aksıyor (1)
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Esenyurt TEM'de zincirleme kaza; trafik aksıyor (1)

Ersan SAN / ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

25.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:23
Esenyurt TEM'de zincirleme kaza; trafik aksıyor (1)

Ersan SAN/ ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi  sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.


Kaynak: DHA
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