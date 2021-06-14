Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı
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Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erol DEĞİRMENCİ / ESENYURT, TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı.

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT, TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonette hasar oluştu.

TEM Otoyolu, Esenyurt mevkii Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförü araçtan çıkarken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki yangın söndürülürken, yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

FOITOĞRAF

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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