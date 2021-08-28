Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon yol kenarında alev alev yandı.

Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon yol kenarında alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt TEM bağlantı yolunda yaşandı. Arıza yaparak yol kenarına çekilen kamyonun arka kısmı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Arka tarafta başlayan yangın kısa sürede aracın her tarafını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan yanan kamyondan geriye yalnızca iskeleti kaldı. Kamyon yangınının yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı da normale döndü.

(Furkan Tan - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Kemal Sunal Düm Tek Tek Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Esenyurt TEM bağlantı yolunda bir kamyon alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 20:55:49. #1.16#

title