Esenyurt TEM bağlantı yolunda araçlar mahsur kaldı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Bazı sürücüler, Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda mahsur kaldı. Bağcılar'da da kar yağışının hemen ardından meydana gelen kazalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi. Esenyurt'ta sabahın ilk saatlerinde trafiğe çıkan bazı sürücüler Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyen saatlerde eriyen karların ardından mahsur kalan araçlar yollarına devam etti.

BAĞCILAR'DAKİ KAZA ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİBağcılar'da ise gece saatlerinde yağmaya başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. O anda trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybeden bazı sürücülerin yaşadıkları kaza anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.