Esenyurt'te durdurulan otomobilde sahte 9 bin dolar ele geçirildi

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilden sahte 9 bin dolar ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilden sahte 9 bin dolar ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 2 Mayıs'ta meydana geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında Esenyurt, Talatpaşa Mahallesi, Pazaryolu Caddesi üzerinde devriye görevi sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Beş yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltında

İçinde Suriye uyruklu Yusuf H.(41), Muhammed D.(40), Mustafa K.(34), Mahmood D.(35) ve Filistin uyruklu Muhammed T.(31) adlı 5 şüphelinin bulunduğu otomobilde ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst ve araç aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, yüzlük banknot halinde 90 adet sahte 100 dolar, 3 paket preslenmiş halde 721,98 gram esrar, bir miktar eroin ve bonzai türü uyuşturucu ile hasat terazi ele geçirildi.

17 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinde yakalandı

Biri Filistin, 4'ü Suriyeli olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında aynı gece Esenyurt, Balıkyolu Mahallesi üzerinde 17 yaşındaki bir çocuğun evde uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alan polis, İ.B.'yi takibe aldı. İ.B., polis takibinden habersiz evinden çıktıktan sonra sokak üzerinde gözaltına alındı. 17 Yaşındaki İ.B.'nin yapılan üst aramasında, yarım kilonun üzerinde saf eroin, 163 adet paketlenmiş ve satışa hazır halde toplam ağırlığı 340 gram gelen eroin ele geçirildi.

İlk ceza Covid-19 tedbirlerini ihlalden kesildi

Yakalanan şüphelilere ilk olarak Covid-19 salgını nedeniyle her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı. Buna göre şüphelilerin her birine "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Daha sonra adliyeye sevk olan biri Türk 6 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Suriye uyruklu Yusuf H., Muhammed D., Mostafa K. ve Mahmood D. adlı yabancı uyruklu 4 şüpheli ile yaşı 18'den küçük İ.B. adli makamlarca serbest bırakıldı. Filistinli Muhammed T.'nin ise tutuklanarak ceza evine konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA