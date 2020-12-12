ESENYURT'TAN ALDI, BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ESENYURT'TAN ALDI, BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

12.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:09
ESENYURT'TAN ALDI, BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi. Esrarı Esenyurt'tan aldığını öne süren Ertuğrul M. gözaltına alınırken kendisine sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası da kesildi.

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde önceki gece saat 23.30 sıralarında durdurulan Ertuğrul M.'nin üzerinde içmek üzere hazırlanmış esrar bulundu. Görevlilere uyuşturucuyu Esenyurt'tan aldığını, bağımlı olduğunu belirten şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği belirlenince kendisine 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Çevrede oturan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda yakalanan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda başta uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaldı bulunduğu belirlendi. 

ESENYURT'TAN ALDI, BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

İlgili Haberler

Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Seda Sayan Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESENYURT'TAN ALDI, BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:08:47. #1.15#
title