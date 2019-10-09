Esenyurt'tan 134 Suriyeli daha memleketlerine dönüş yaptı

09.10.2019 15:58

Esenyurt'tan memleketlerine kesin dönüş yapan Suriyelilere 134 kişi daha eklendi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Göç İdaresinin organizasyonuyla 134 Suriyeli daha, belediyeye ait araçlara binerek Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cilvegözü sınır kapılarına doğru yola çıktı.

Gönüllü olarak kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından ayrı bir araçla memleketlerine gönderildi. Sınır kapılarına ulaşan Suriyeliler güvenli bölgelerden ülkelerine ulaştırılacak.

Belediye önünden otobüslerle yola çıkan Suriyelileri uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu kafilede 134 Suriyelinin bulunduğunu kaydetti.

Toplamda bin 610 Suriyelinin memleketlerine gönderildiğini dile getiren Bozkurt, "Dönüşler devam edecek. Biz aralıksız bu süreci devam ettireceğiz. Hem Suriyeli misafirlerimiz hem de ilçedeki vatandaşlarımız açısından bu önemli. Dönmelerinde etkili birkaç faktör var. Öncelikle hangi koşulda olursa olsun herkes kendi vatanını özler. Buradaki Suriyeli vatandaşlar da vatanını özlüyor ve gitmek istiyorlar. Endişeleri var tabi ki ama daha önce gidenlerle konuştuklarında orada sorun olmadığını görünce gitmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA