Esenyurt'taki yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu - Haberler
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Esenyurt'taki yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'taki yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu Yanan evin içi böyle görüntülendi Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'taki yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

Yanan evin içi böyle görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yangından yaralı olarak kurtuldu. Feci olayda hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Üçevler mahallesi 887. Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelmişti. Elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun isimleri belli oldu. Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin; Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammudolduğu öğrenildi. Anne Fatma Hammud ve Sakkar Hammudise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'taki yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

Esenyurt'taki yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

Esenyurt'taki yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

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