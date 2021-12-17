Esenyurt'taki yangında hayatını kaybeden 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Esenyurt'taki yangında hayatını kaybeden 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'taki yangında hayatını kaybeden 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Üçevler Mahallesi 887. Sokak'taki binanın bodrum katında bulunan dairede çıkan yangında yaşamını yitiren Selva (1), Şahin (3), Besme (9) ve Ahmed (10) için Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çocukların cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Suriye uyruklu ailenin yaşadığı Üçevler Mahallesi 887. Sokak'taki bir binanın bodrum katında bulunan dairede, 14 Aralık'ta, ilk belirlemelere göre elektrikli sobasından kaynaklı yangın çıkmıştı.

Yangının söndürülmesinin ardından daireye giren ekipler, Selva, Şahin, Besme ve Ahmed'in yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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