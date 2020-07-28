Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti
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Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti
28.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:11

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Atatürk Mahallesi 2226 Sokak'ta, 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara da sıçradı. İhbar üzere olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı giriş katında yaşayan 8 yaşındaki Ela Şeliman ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi hayatını kaybetti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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