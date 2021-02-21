Esenyurt'taki trafik kazasında bir çocuk ağır yaralandı
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Esenyurt'taki trafik kazasında bir çocuk ağır yaralandı

21.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:34
Esenyurt'taki trafik kazasında bir çocuk ağır yaralandı

Esenyurt'ta bir otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Esenyurt'ta bir otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde yol kenarındaki çim alanda oyun oynayan 8 yaşındaki Kerim D., bir köpeğin arkasından koşarken yola çıktı.

Otoyolda seyir halindeki bir otomobil, Kerim D.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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