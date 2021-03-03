Esenyurt'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Esenyurt'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

03.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:45
Esenyurt'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Haramidere istikametinde seyir halinde olan 35 ARY 338 plakalı otomobil ile 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerleri aşıp yolun karşı tarafına geçerek, bu sırada Bahçeşehir istikametine ilerlemekte olan 34 HV 9479 plakalı kapalı kasa kamyonet ve 34 DN 7942 plakalı minibüsle çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Hafif ticari araçta yer alan 4 kişi de yaralandı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu. Belediye ekiplerince kamyoneti kaldırma çalışmaları sürerken, trafik de kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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