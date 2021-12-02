Son dakika haberleri: Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeki iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, farklı yönlerde ilerleyen iki aracın çarpıştığı, çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Son dakika haberleri: Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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