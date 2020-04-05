Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında Ürdün uyruklu olduğu öğrenilen 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında Ürdün uyruklu olduğu öğrenilen 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu'ndan Edirne istikametine seyreden Salih S. yönetimindeki 34 JD 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çıktı, daha sonra yol kenarındaki AVM'nin merdivenlerinin altına girdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmed E. ve Khaled Awad S. sıkıştı.

Kazada sürücü Salih S. hafif yaralanırken, Ahmed E. ve Khaled Awad S. ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA