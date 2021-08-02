Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Recep Y. idaresindeki 34 BUN 924 plakalı kamyonet, güvenlik şeridinde bekleyen Halil T. idaresindeki 34 UP 0949 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Recep Y., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.??????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş