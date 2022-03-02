Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 BAV 684 plakalı kamyonetin sürücüsü, arızalanan aracını emniyet şeridinde park etti. Kamyoneti çekmek üzere de başka bir araç yardıma geldi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Erol Ö'nün kullandığı 34 SHJ 37 plakalı kamyon da arızalanan kamyonete çarptı. Kazada, yardıma gelen araç ile kamyonet arasında bulunan İbrahim Can Y. yaşamını yitirdi, İbrahim T. ve Halil İbrahim A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Can Y'nin cenazesi de morga gönderildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Halis Akyıldız - Güncel

TEM Otoyolu, Esenyurt, Edirne, Ölü, Güncel, Haberler

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