Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hafriyat kamyonu ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönde giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen cip ile çarpıştı. Kazada, cipte bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.