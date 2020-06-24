Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı
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Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Esenyurt'ta dün etkili olan sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı
24.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:59

Esenyurt'ta dün etkili olan sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde birçok konteynerin bulunduğu bir alanda yağışın etkisiyle toprak kaymasının olduğu görülüyor.

Bu sırada toprak kaymasının alt tarafındaki yolda bulunan bir kamyonetin içinde olan vatandaşlar aracın üzerine toprak gelmesi üzerinde hızla araçtan atlayarak uzaklaşıyor.

Kısa süre içinde tamamı yıkılan istinat duvarı yolda park halindeki araçların üzerine devriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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