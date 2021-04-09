Esenyurt'taki tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Esenyurt'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki 4 katlı tekstil fabrikasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.
İtfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok