Esenyurt'taki tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'taki tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Esenyurt'taki tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki 4 katlı tekstil fabrikasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.

İtfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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