Esenyurt'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Esenyurt'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Esenyurt'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ekipleri de kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi.

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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