Esenyurt'taki silahlı kavga zanlıları adliyeye sevk edildi
Esenyurt'ta silahlı kavgada 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta silahlı kavgada 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mehterçeşme Mahallesi'nde 5 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Kürşat T'nin Esenyurt Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, silahla yaralama olayını, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli Kürşat T'nin gerçekleştirdiği tespit edilmişti.
VİDEO: Esenyurt'taki silahlı kavga zanlıları adliyeye sevk edildi