Esenyurt'taki sel baskınında yaşlı kadın böyle kurtarıldı
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Esenyurt'taki sel baskınında yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Esenyurt'taki sel baskınında yaşlı kadın böyle kurtarıldı Esenyurt'taki sel baskınında mahsur kalan yaşlı bir kadın vatandaşların ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

23.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:08

Esenyurt'taki sel baskınında yaşlı kadın böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'taki sel baskınında mahsur kalan yaşlı bir kadın vatandaşların ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Zabıta ekipleri, yaşlı kadını ambulansa kadar kucağında taşıdı.

Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bir çok bodrum kat sular altında kaldı. Çok sayıda vatandaş sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar görevlilerin ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Selde mahsur kalan yaşlı bir kadın da vatandaşların ve zabıta ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Zabıta ekipleri, yaşlı kadını ambulansa kadar kucağında taşıdı. Sağlık kontrolleri yapılan kadının durumunun iyi olduğu görüldü.

Esenyurt'taki sel baskınında yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

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