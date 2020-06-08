Esenyurt'taki park halindeki taksiye çarpıp kaçan sürücü kamerada
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Esenyurt'taki park halindeki taksiye çarpıp kaçan sürücü kamerada

ESENYURT'ta bir sürücü yolun kenarında park halindeki taksiye otomobiliyle çarpıp kaçtı.

Esenyurt'taki park halindeki taksiye çarpıp kaçan sürücü kamerada
08.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:15

ESENYURT'ta bir sürücü yolun kenarında park halindeki taksiye otomobiliyle çarpıp kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halindeki beyaz bir otomobilin sürücüsü, yolun kenarında park halinde bulunan bir taksiye aracıyla çarpıp kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, otomobilin peşinden koşsa da yakalayamadı. Sürücünün taksiye çarpma anı ve kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polisin kaçan sürücüyü arıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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