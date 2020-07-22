Esenyurt'taki kaza anı kamerada Esenyurt'ta dönüş yapmak isteyen zabıta aracına karşı şeritten gelen otomobil çarptı.

Esenyurt 'ta dönüş yapmak isteyen zabıta aracına karşı şeritten gelen otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde U dönüşü yapmak isteyen zabıta ekiplerine karşı şeritten gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Zabıta ekipleri hafif şekilde yaralanırken, iddiaya göre diğer otomobilde bulunan iki kişi araçlarından inerek olay yerinden kaçtı. İki zabıta görevlisi hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA