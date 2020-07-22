ESENYURT'TAKİ KAZA ANI KAMERADA
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ESENYURT'TAKİ KAZA ANI KAMERADA

Esenyurt'ta dönüş yapmak isteyen zabıta aracına karşı şeritten gelen otomobil çarptı.

ESENYURT'TAKİ KAZA ANI KAMERADA
22.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:55

Esenyurt'ta dönüş yapmak isteyen zabıta aracına karşı şeritten gelen otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde U dönüşü yapmak isteyen zabıta ekiplerine karşı şeritten gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu.  Zabıta ekipleri hafif şekilde yaralanırken, iddiaya göre diğer otomobilde bulunan iki kişi araçlarından inerek olay yerinden kaçtı. İki zabıta görevlisi hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntü dökümü: ---------------------Olay anı güvenlik kamerası -Olayın yaşandığı noktadan görüntüler

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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