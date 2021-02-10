Esenyurt'taki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Esenyurt'taki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

10.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:06

Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saadetdere Mahallesi 1. Sokak'ta U.T. (16) ile Berat Ç. (18), önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etti.

Kavga sırasında, U.T. Berat Ç'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berat Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan U.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'taki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Esenyurt'taki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Esenyurt'taki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Esenyurt'taki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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