ESENYURT'TAKİ KAHVALTIDA YER TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ YAKALANDI - Haberler
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ESENYURT'TAKİ KAHVALTIDA YER TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta iki grup arasında kahvaltıda yer tartışması sonucu çıkan kavganın ardından Muhammet Şimşek'in (23) öldürülmesiyle ilgili şüpheli Mesut Ş. (42) polis tarafından yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta iki grup arasında kahvaltıda yer tartışması sonucu çıkan kavganın ardından Muhammet Şimşek'in (23) öldürülmesiyle ilgili şüpheli Mesut Ş. (42) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, polis ekipleri tarafından yakalanma anını güvenlik kameraları kaydetti.

BİR KİŞİ ÖLMÜŞ İKİ KİŞİ YARALANMIŞTI

Esenyurt, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, pastanede kahvaltı yapmak isteyen iki grup yer kavgası sonucu tartışmış ve kavga çıkmıştı. Bu olay sırasında silahını çeken bir kişi, üç kişiyi yaralamıştı. Yaralılardan Muhammet Şimşek olaydan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olan Selahattin E.(32) ve diğer yaralı Özkan V.(39) hastanede tedavi altına alınmışlardı.

İKİ GÜN SONRA YAKALANDI

Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırganın olaydan sonra taksiye binerek kaçtığı tespit edildi. Polis kısa süre içinde şüphelinin bindiği taksinin şoförü H.T.'ye ulaştı. Taksi şoförünün şüphelinin aracına silah gösterip korkutarak bindiğini anlatarak onu Cumhuriyet Mahallesi'nde bıraktığını söyledi. Polis sürdürdüğü takip sonucu şüphelinin izini iki gün sonra Şirinevler'de buldu. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Mesut Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltına alındığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'TAKİ KAHVALTIDA YER TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ YAKALANDI

ESENYURT'TAKİ KAHVALTIDA YER TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ YAKALANDI

ESENYURT'TAKİ KAHVALTIDA YER TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ YAKALANDI

ESENYURT'TAKİ KAHVALTIDA YER TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ YAKALANDI
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Haber: ESENYURT'TAKİ KAHVALTIDA YER TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ YAKALANDI - Haberler
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