Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi
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Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde, gerekli izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde, gerekli izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı.

Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yapılan denetimde yabancı uyruklu 15 kişinin evraklarını inceleyen ekipler, bazılarının kimliğinin bulunmadığını, bazılarının düzensiz göçmen, bazılarının da ikametlerinin başka şehirlerde olduğunu belirledi.

Suriye, Afganistan, Fas, İran ve Pakistan uyruklu 15 kişinin çalışma izinlerinin de olmadığını tespit eden ekipler, şahısları haklarında işlem yapılmak üzere İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'ne gönderdi.

Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi
Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi
Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi
Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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