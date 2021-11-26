ESENYURT'TAKİ DAMAT DEHŞETİ; MAKTULLERİN KIZLARINDAN BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu damat Mohammad Khodarahmi (35) ve maktullerin tutuklu kızları Shahrazad Galeh Baktıarı ile Shırın Galeh Bakhtıarı tekrar hakim karşına çıktı. Shahrazad Galeh Baktıarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmii Shahrazad Galeh Baktıarı ve Shırın Galeh Bakhtıarı bulundukları cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Sanık avukatları duruşmada salonunda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Saim İyigönül, şoförlüğünü yaptığı bir kişinin kızını haftanın 5-6 günü sanık Shırın Galeh Bakhtıarı'ye özel İngilizce dersi vermesi için evlerine götürdüğünü, ancak evin içine hiç girmediğini anlattı. Hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mohammad Khodarahmi savunmasında "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi. Sanık Shırın Galeh Bakhtıarı ise "Cezaevinde kötü günler geçiriyorum. Anne ve babamın yasını burada tutmak istemiyoruz. Bizi serbest bırakın." dedi. Sanık Shahrazad Galeh Baktıarı, "Ben anne ve babamı çok seven biriydim. Kabirlerine bile gidemedim. Burada ilaç kullanmaya başladım. Çok zor günler geçiriyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İDDİANAME

Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi(35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de(39) cinayette yardımlarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu. İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi. Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. Üç şüpheli de 14 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanırken 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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