Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi
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Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi
14.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:21

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Cinayetten 3 ay sonra, 12 Mayıs'ta İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğundaki yetkililere, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden şüpheli Muhammed K, konsolosluk görevlilerince Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Muhammed K'yi teslim alan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyle olayın gerçekleştiği Mehterçeşme Mahallesindeki adrese gitti. Dairenin kilitli odasındaki buzdolabı ve derin dondurucuyu kontrol edilirken parçalanmış ceset parçaları bulundu.

Parçalanmış haldeki cesetlerin, şüphelinin kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'ye (64) ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin gözaltına aldığı Muhammed K ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muhammed K. ile eşi ve baldızı, bugün Kıraç Polis Merkezi'nden alınarak, Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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