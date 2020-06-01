Esenyurt'taki Cemevleri ibadete hazırlanıyor
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Esenyurt'taki Cemevleri ibadete hazırlanıyor

Esenyurt'taki Cemevleri ibadete hazırlanıyor Korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Esenyurt Belediyesi, 11 Haziran'da yeniden ibadete açılacak olan Cemevlerinde, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması başlattı.

01.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:31

Esenyurt'taki Cemevleri ibadete hazırlanıyor

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Esenyurt Belediyesi, 11 Haziran'da yeniden ibadete açılacak olan Cemevlerinde, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması başlattı.

Esenyurt Belediyesi, ibadethanelerdeki dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta ilçedeki camileri tek tek dezenfekte edip temizleyen Esenyurt Belediyesi, 11 Haziran'da ibadetin yeniden başlayacağı Cemevlerinde de hazırlıklara başladı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için ilçede bulunan Cemevlerini tek tek dezenfekte ediyor. Tedbirler kapsamında, Cemevlerinin iç kısımlarında yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra bahçe ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştiriliyor. Yetkililer, Cemevlerinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının, Pandemi sürecinde rutin bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

"Pandemi bitene kadar tedbiri elden bırakmayacağız"

Korona virüsle mücadeleyi ilçe genelinde aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Ekiplerimiz ilçede toplu kullanım alanlarının tümünde dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Normalleşme sürecinde açılacak olan ibadethaneleri de dezenfekte ederek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlıyoruz. Çalışmalarımız bu virüs ortadan kalkıncaya dek devam edecek" dedi.

Esenyurt'taki Cemevleri ibadete hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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