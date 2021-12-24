Esenyurt'taki bir binada çıkan yangın söndürüldü

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 858 Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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