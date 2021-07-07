Esenyurt'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Esenyurt'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Esenyurt'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Sultaniye Mahallesi'nde İbrahim A., (30) ile Yakup A. ve yanındaki Ahmet Ç. ve Savaş A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan İbrahim A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirtilen Ahmet Ç. ve Savaş A.'yı gözaltına aldı.

Polisin, cinayetin şüphelisi olduğu iddia edilen ve olayın ardından kaçan Yakup A'nın yakalanması başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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