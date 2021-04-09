Esenyurt'taki alışveriş merkezinden otomobil çaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı
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Esenyurt'taki alışveriş merkezinden otomobil çaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Esenyurt'taki alışveriş merkezinden otomobil çaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde park halindeki otomobili çaldığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde park halindeki otomobili çaldığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezindeki spor salonuna müşteri olarak gelen yabancı uyruklu 2 şüpheli, soyunma odasında yabancı uyruklu başka bir kişiye ait otomobilin anahtarını çaldı. Şüpheliler, daha sonra alışveriş merkezinde park halindeki aracı alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Çaldıkları araçla yakalanan şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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