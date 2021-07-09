ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KASKOM YOK DİYEREK KAÇTI
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ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KASKOM YOK DİYEREK KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıErol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)ESENYURT'ta, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)

ESENYURT'ta, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası aracının kaskosunun olmadığını söyleyen sürücü, kayıplara karışırken, kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıra halindeki 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kaza sonrası araç sahipleri olay yerine polis ekiplerini çağırırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredekilerle konuşan kadın sürücü, Otomobilin kaskosu yok diyerek iddiaya göre olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle araç sahiplerinin ise şikayetçi olduğu öğrenildi.

ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KASKOM YOK DİYEREK KAÇTI
ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KASKOM YOK DİYEREK KAÇTI
ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KASKOM YOK DİYEREK KAÇTI
ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KASKOM YOK DİYEREK KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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