Son dakika haberleri | ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI
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Son dakika haberleri | ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre , ESENYURT, TEM bağlantı yolundaki zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

, ESENYURT, TEM bağlantı yolundaki zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

TEM Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü otomobilinden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafikte yoğunluk oluştu.

Son dakika haberleri | ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI
Son dakika haberleri | ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI
Son dakika haberleri | ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI
Son dakika haberleri | ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI - Haberler
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