ESENYURT'TA ZEMİN KATTA MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI (Havadan görüntülerle)
Ersan SAN ESENYURT'ta su basan sokaktaki zemin katta mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
23.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:06
Ersan SAN ESENYURT'ta su basan sokaktaki zemin katta mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katına sel suyu doldu. Dairede mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişi ambulansa alınarak, hastaneye götürüldü.
Kaynak: DHA