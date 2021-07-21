Son dakika haber | Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı
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Son dakika haber | Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı Polis aracına ve çevredeki araçlara çarparak kaçmaya çalışan zanlıların yakalanma anları kamerada Esenyurt'ta iki zehir taciri, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakalandı.

Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı

Polis aracına ve çevredeki araçlara çarparak kaçmaya çalışan zanlıların yakalanma anları kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki zehir taciri, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakalandı. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı şahıslar, önce polis aracına sonra ise çevredeki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerinin, aracın tekerlerine ateş etmesi sonucu araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, kısa sürede yakalandı. Zehir tacirlerinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, şüphe üzerine 34 CVZ 930 plakalı aracı durdurmak istedi. Aracın içerisinde bulunan 2 şahıs, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polislerin kaçan arabayı durdurmak için açtığı ateş sonucunda araçlarının tekerleri patlayan şahıslar, önce polis aracına sonra ise çevredeki diğer araçlara çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre sonra araçlarından inip yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, ekiplerin müdahalesi sonucunda çok geçmeden yakalandı.

Şahıslar, polis ekiplerin film sahnelerini aratmayan kovalamacası sonucunda kıskıvrak yakalanırken, aracın içinden 108 gram eroin ve bir adet tabanca bulundu.

Ekiplerin kelepçeleyerek gözaltına almak istediği şahıslar, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Gözaltına alınmaktan kaçamayan şahıslar, yaka paça polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Son dakika haber | Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı
Son dakika haber | Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı
Son dakika haber | Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı
Son dakika haber | Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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