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ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGA

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ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGA

ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGAVeysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile kaldırımı işgal eden seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGA

Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile kaldırımı işgal eden seyyar satıcılar arasında Kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü. Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı. Giderek büyüyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGA

ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGA

ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGA

ESENYURT'TA ZABITA VE SEYYAR SATICILAR ARASINDA KAVGA

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